بالصور.. لبؤة تفترس أنثى البابون وتحتضن ابنها

التقط مصور من ولاية كونيتيكوت الأميركية مشاهد تكاد لا تصدق بطلتها لبؤة تزن 158 كيلوغراماً افترست أنثى قرد من فصيلة البابون، قبل أن تحتضن ابنها الصغير بحديقة في بوتسوانا الإفريقية.

وأظهرت الصور، وقائع الاشتباك بين مجموعة من الأسود حاصرت مجموعة من قرود البابون لجأت إلى شجرة عالية للنجاة بأرواحها، بينما حاول 3 قرود الهرب من حصار الأسود، إلا أنها وقعت ضحية الأنياب والمخالب. وبينما افترست لبؤة أنثى البابون، فوجئ الجميع بقرد صغير عمره لا يتجاوز شهراً يتدلى من جسد أمه المطروحة أرضاً، وبدلأ من أن يقع ضحية جديدة لأنثى الأسد، همت بمداعبته بمنتهى الحنان بينما يحاول الكائن الصغير النجاة بالهرب لشجرة قريبة.

ويروي إيفان شيلير، لاعب الغولف، الذي تحول لمصور تفاصيل القصة التي عايشها برفقة زوجته، وقاما بنشرها على مدونتهما الشخصية، كيف التقطت اللبؤة القرد الصغير بفمها ووضعته أمامها على الأرض برفق غريزي قبل أن تحتضنه في محاولة لمنحه الأمان حين اقتربت مجموعة من الأسود.

وكان والد القرد الصغير يتحين الفرصة، حيث قفز من شجرة مرتفعة وخطف ابنه بسرعة البرق وانطلق بعيداً لمنطقة آمنة.

وكتبت ليزا هولزوارث زوجة المصور على المدونة، "بهذا المشهد الأخير أحب أن أتذكر ما حصل، لقد كان ملهماً لي، ويذكرني بأن الحياة هشة وبأنه مهما فعلنا وقاتلنا لنتحكم بمصيرنا فإننا نعيش فقط برحمة الكون وعلينا فقط أن نعيش اللحظة".