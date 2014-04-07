بالفيديو.. بهلوان يوقف القلوب ويعبر نهر السين بحبل

عبر البهلوان الفرنسي دوني جوسلان، عصر الأحد، نهر السين على حبل مدَّ على ارتفاع 25 متراً فوق النهر في إنجاز يحققه هذا الفنان للمرة الثانية.

وبحضور الكثير من الناس المستمتعين بالعرض، والذين تجمعوا على ضفتي النهر الذي يعبر العاصمة الفرنسية، واحتاج البهلوان إلى نصف ساعة تقريباً لعملية العبور التي تمتد على أكثر من 150 متراً، بين رصيف لا رابيه ورصيف أوسترليتز.

وتوقف البهلوان مرات عدة لإلقاء التحية على الحضور وعبر بعض الأمتار معصوب العينين.

وقال الفنان بشاعرية بعدما وطئت قدماه الأرض: "منذ بدأت السير على الأسلاك توقفت عن الحلم بالطيران، فأنا أطير فعلاً".