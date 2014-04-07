بكين تراقب تلوث الهواء بالكاميرات

قالت وسائل إعلام حكومية في الصين إن العاصمة الصينية بكين ستثبت كاميرات على مواقع البناء في جميع أنحاء المدينة؛ لمراقبة كمية التلوث التي تضيفها أعمال البناء إلى هواء بكين المشهور بالتلوث.

وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي تنفق على تنظيف الهواء فيظل التلوث الهوائي مشكلة كبرى خاصة في بكين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يوم الأحد، أنه بحلول نهاية يونيو المقبل ستكون جميع مواقع البناء في المدينة قد انتهت من تثبيت كاميرات المراقبة، وذلك لتقييم تأثير أعمال شركات البناء "الضبخان" (الضباب والدخان)، بالإضافة للموجود في العاصمة.

وقال التقرير إنه "بناء على الصور التي تلتقطها الكاميرات ستعاقب اللجنة البلدية للإسكان والتنمية الحضرية والريفية الشركات التي تستخدم شاحنات غير مطابقة لحمل التراب أو تسمح باستمرار أعمال إنشاء خارجية في الأيام التي تشهد تلوثاً كثيفاً."

وأكدت "شينخوا" أنه بالإضافة إلى هذا فإن جميع شركات البناء ستجبر على استخدام حافلات مغلقة لنقل التراب مع بداية الأول من يوليو، وذلك لمنع تطاير التراب في الهواء، ومنعه من أن يزيد التلوث.