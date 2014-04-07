من قتل ابنة مغني الروك بوب جيلدوف؟

توفيت بيتشز جيلدوف ابنة مغني الروك الشهير بوب جيلدوف، الاثنين، عن عمر يُناهز 25 عاماً.

وعلّق بوب جيلدوف على وفاة ابنته في بيان صحافي قائلاً: "نشعر بما هو أقسى من الألم، كانت الأكثر جموحاً، مرحاً، مهارة، ذكاء، وجنوناً بيننا".

وأكدت شبكة "بي بي سي" أن الإسعاف كانت أول من وصل إلى شقة بيتشز عصر الاثنين، وأكد التقرير الطبي أن سبب الوفاة يعود إلى "موت فجائي".

وكانت بيتشز تعمل في مجال الموضة والترفيه، وكانت تكتب مقالاً في مجلة "إيل"، وصحيفة "تليغراف" البريطانية، بالإضافة إلى صحيفة "غارديان" البريطانية.

كما سبق أن عملت بيتشز كمذيعة في برنامج "OMG! With Peaches Geldof" البريطاني.

ولا تعد هذه الفاجعة الأولى التي تصيب عائلة جيلدوف، حيث سبق أن توفيت والدتها بولا ياتس في سبتمبر عام 2000 بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

وكانت آخر تغريدات بيتشز على حسابها بموقع "تويتر" صورة قديمة لها وهي طفلة مع والدتها بولا.