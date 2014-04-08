بالفيديو.. هندي يتلذذ بأكل الصخور والطين

أظهر فيديو نُشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مواطناً هندياً يدعي "هونوجندي"، يؤكد فيه تناوله يومياً 3 كيلوغرامات من الطين والصخور والحجارة.

وأوضح الرجل البالغ من العمر 30 عاماً أنه بدأ يأكل الحطام في ولاية كارناتاكا في الهند، منذ أن كان عمره 10 أعوام.

وقال وهو يصف طعامه بالوجبة الشهية، إنه بعد 20 عاماً من هذه العادة لم يواجه مشكلة صحية أو آثاراً جانبية، كما أصبحت أسنانه تتقبل هذه المواد من دون أي مشكلة، خاصةً أنه يتلذذ بأكل الحجارة.

وأصبح "هونوجندي" محطّ اهتمام ومثار جدل بين المارة والسكان، الذين ينظرون إليه باستغراب عندما يرونه يبحث بشغف عن قطعة حصى مرماة في الشارع ثم يسارع إلى وضعها في فمه، ويتلذذ بتناولها وكأنها قطعة لحم شهية.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من الإلحاح المتكرر من قبل أهالي قريته من أجل إيقاف هذا الإدمان الذي يعاني منه، وأن يكتفي بما يأكله البشر العاديين، يؤكد "هونوجندي" أنه يمكن أن يستغني عن وجبات الطعام لكن لا يستغني عن الطوب أو الطين.