تهريب الرضيع المتهم بـ"نية" القتل في باكستان

قال أحد أقارب رضيع باكستاني في شهره التاسع متهم بالشروع في القتل الثلاثاء، إن أسرته أخفته، وهي القضية التي سلطت الأضواء على قصور في القانون الجنائي بباكستان.

ومثل الرضيع موسى خان أمام المحكمة في مدينة لاهور الأسبوع الماضي متهما بالشروع في القتل هو ووالده وجده، بعد أن رشق محتجون على انقطاع الغاز ورفع الأسعار رجال الشرطة وموظفي شركة الغاز بالحجارة الذين كانوا يحاولون تحصيل المبالغ المتأخرة.

وقال محمد ياسين جد الرضيع لرويترز "رجال الشرطة محبون للانتقام.. هم يريدون الآن تسوية القضية على المستوى الشخصي، لذلك أرسلت حفيدي إلى فيصل آباد لحمايته"، مشيرا إلى مدينة واقعة في وسط باكستان.

وأفرج عن الرضيع ذي التسعة أشهر بكفالة، وعليه أن يظهر أمام المحكمة مجددا في الجلسة القادمة التي تعقد يوم 21 أبريل، لكن جده قال إنه لم يبت بعد في أمر إحضاره إلى المحكمة، وقال: "هناك ضغوط هائلة عليّ من كثيرين معنيين."

وفي أول مثول للرضيع أمام المحكمة الأسبوع الماضي بكى موسى خلال أخذ أحد المسؤولين بصماته، وبعدها أخذ الطفل يرضع من زجاجة الحليب، وحاول الإمساك بمكبرات الصوت، بينما كان جده يتحدث مع وسائل الإعلام.

وقال الجد للصحافيين يوم الخميس "إنه لا يستطيع الإمساك بزجاجة الحليب جيدا، فكيف له أن يرشق الشرطة بالحجارة؟"

ووجه الاتهام إلى الرضيع فيما يبدو لأن مساعد قائد الشرطة شكا في تقرير جنائي من أن أسرة موسى كلها ضربته وأصابته في رأسه.