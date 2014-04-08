عميلة جراحية خطيرة ونادرة لزرافة بأميركا

يشارك أكثر من 12 خبيراً طبياً، هذا الأسبوع، في عملية جراحية خطيرة ونادرة لزرافة في حديقة حيوان أوكلاهوما سيتي في محاولة لإنقاذ حياتها.

وسيعمل الفريق الطبي المشرف على الجراحة التي تجرى للزرافة كياه، البالغ طولها نحو 9 أقدام ووزنها 238 كيلوجراما، على علاج وإصلاح حالة الزرافة المرضية، والتي من المعروف أنها شائعة لدى الكلاب.

وتعاني الزرافة، التي تبلغ من العمر 6 أشهر، من قصور في الشريان الأورطي الأيمن، وهي حالة مرضية قد تسوء عندما تكبر.

ويشارك 5 أطباء بيطريين من الحديقة في العملية، إلى جانب اثنين من المتخصصين في الحيوانات الصغيرة، ومتخصص في الحيوانات الكبيرة وفريق من خبراء المناظير وخبيري أشعة وطبيب قلب.

وقالت الطبيبة البيطرية لحديقة حيوان أوكلاهوما سيتي: "إنها فرصتها"، مشيرة إلى أن هذه الحالة لم تشخص من قبل في أي زرافة.

وسيجري الدكتور مارك روشيت من كلية الطب البيطري بجامعة ولاية أوكلاهوما -الذي أجرى مثل هذه الجراحات لكلاب- الجراحة على طاولة

تستخدم للأحصنة في منشأة تابعة للجامعة في ستيلووتر شمالي أوكلاهوما سيتي.

وقد تتعافى الزرافة كياه في غضون شهر.