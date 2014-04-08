قتلت زوجها وقطعته وطهته في قدر

قتلت امرأة تشيلية زوجها وقطعته إرباً وطهت أجزاء منه في قدر، بعدما استشاطت غيظاً منه لسرقته منها عشرة آلاف دولار حسب اتهامها له، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل، قتلت روكسانا فالديس (39 عاما) كارلوس راميريس بطلقة مسدس بعد شجار عنيف في منزلهما في مولينا، على بعد 200 كيلومتر جنوب سانتياغو.

وفي محاولة لتغطية جريمتها، قامت بتقطيع جثته وطهت أجزاء منها في قدر قبل أن ترميها في أكياس نفايات في مكب مولينا العام، على ما ذكرت السلطات القضائية.

إلى ذلك، قال المدعي العام مارسيلو غاريدو إن المتهمة توجهت إلى الشرطة الاثنين "واعترفت بأنها حاولت إخفاء شريك حياتها".