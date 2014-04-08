نائب بولندي يعيش حياة مهاجري بلده في لندن

وصل نائب بولندي قبل أيام إلى لندن ليعيش حياة شبيهة بتلك التي يعيشها مهاجرو بلاده وفهم السبب الذي يدفع عشرات الآلاف من البولنديين للهجرة إلى بريطانيا، على ما ذكرت صحيفة "ذي ديلي تلغراف".

ويعتزم النائب المعارض ارتور ديبسكي، المنتمي إلى حزب معارض من اليسار الوسط، القيام بهذه التجربة على مدى أسبوعين.

وبدأ ديبسكي، أمس الاثنين، بالبحث عن عمل إلا أنه أوضح في تصريحات لهيئة "بي بي سي" أنه لن يكذب بشأن دوافعه.

وبعد وصوله في رحلة جوية منخفضة التكلفة وإقامته في مرحلة أولى لدى إحدى مواطناته، لا يعلم النائب البولندي الذي يعتزم العيش بـ100 جنيه إسترليني (أي 166 دولاراً) أسبوعياً، أين سيبيت في الليالي المقبلة.

ويسعى دبسكي إلى فهم السبب الذي يقود الكثير من البولنديين للهجرة إلى بريطانيا أو التفكير في ذلك رغم النمو الاقتصادي الذي تشهده بلادهم. وسيقدم ديبكسي خلاصاته في تقرير يرفعه بعد إنهاء زيارته إلى لندن.

وأكد لصحيفة "ديلي تلغراف" أن "علينا القول للبولنديين ولحكومتنا ما الأمور التي أثبتت جدواها في بريطانيا واستيراد ذلك إلى بولندا".

وفي 2011 كان حوالي 580 ألف بولندي يعيشون في بريطانيا، أي أكثر بعشر مرات من عدد هؤلاء في 2004، السنة التي انضمت فيها بولندا إلى الاتحاد الأوروبي.