أستاذ يتبرع بكليته وينقذ تلميذته... بلا مقابل

تبرع المعلم البريطاني راي كو (53 عاماً) بكليته للطالبة التي تبلغ من العمر 13 عاماً، علياء أحمد علي، بعد أن علم أنها في حاجة ماسة إلى كلية فتمت العملية في مستشفى "أورموند ستريت" في لندن، حيث يتماثل كلاهما للشفاء.

ومن المتوقع أن يعودا إلى المدرسة قريباً، بحسب ما أفادت به صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكانت والدة علياء قد أخبرت المعلم أن ابنتها ستتغيب عن المدرسة لأن عندها جلسات غسيل كلوي، كما أنها تعاني من الاستسقاء الدماغي، ما يجعلها تواجه الصعوبات في التعلم. وسأل حينها كو عما يمكنه القيام به لمساعدة تلميذته.

وبعدها كان القرار بالتبرع بكليته لعلياء، وأصر على القيام بذلك فذهب لإجراء اختبارات الدم.

وأظهرت النتائج أن أنسجتهما متوافقة، ويمكنه أن يتبرع لها، الأمر الذي جعل منه "بطلاً ومنقذاً" بالنسبة إلى عائلة التلميذة.

