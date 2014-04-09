أميركا تبتكر بندقية أسرع من الصوت 7 مرات

ابتكر سلاح البحرية الأميركية بندقية آلية جديدة تزيد سرعتها على سرعة الصوت بسبعة أضعاف، وتستطيع قذائفها الوصول إلى مدى يزيد على 100 ميل، لتكون الأولى من نوعها في العالم، وتمنح سلاح البحرية الأميركية مزايا إضافية.

وتعمل البندقية الجديدة بدافع من الطاقة الكهرومغناطيسية، فيما تتمتع قذائفها بقوة خارقة تجعلها قادرة على خرق حديد صلب منصهر لا يستطيع الرصاص العادي اختراقه.

وتبين من فيديو بثته البحرية الأميركية أن البندقية الجديدة قادرة على تدمير رؤوس حربية كتلك الموجودة في مقدمة الصواريخ، فيما يعود السبب وراء القوة الكبيرة للتفجير في قوة الدفع الهائلة التي تستطيع البندقية أن تولدها.

وقال متى كلندر، مدير البحوث في البحرية الأميركية: "هذه بندقية اختبار، وقد تمكنت من اختراق السبيكة المعدنية الكبيرة"، مشيراً إلى أن البندقية التي تمت تجربتها في السابع من مارس الماضي فتحت حفرة في جدار معدني سمكه 6.5 إنش".

وأضاف كلندر: "لا يوجد في السماء أي شيء بهذا السمك ليقاوم هذه البندقية"، وذلك في إشارة إلى أن هياكل الطائرات، سواء المدنية أو الحربية تظل أرفع وأقل سماكة من هذا الجدار المعدني الذي تمت عليه التجربة.

وبحسب وحدة البحوث في البحرية الأميركية، فإن القذائف التي تحملها البندقية الجديدة يمكنها أيضاً أن تخترق الجدران الإسمنتية وبكفاءة عالية.

ويقول كلندر إن لدى البحرية الأميركية صواريخ تستطيع اختراق التحصينات بهذا الحجم، والعمل بهذه الكفاءة، إلا أن الصاروخ الواحد يكلف ملايين الدولارات، أما هذه القذيفة الجديدة فتكلفتها لا تتجاوز 25 ألف دولار فقط.

ويتابع كلندر: "قد يتم إطلاق صاروخ بملايين الدولارات تجاهنا، لكننا نستطيع الآن اصطياده وتغيير مساره بكلفة 25 ألف دولار فقط".

وتقول وحدة البحوث في البحرية الأميركية إن البندقية الجديدة لن تدخل حيز الاستخدام حتى العام 2016، على أنها ستدخل حيز الاختبار على سفن محدودة تابعة للولايات المتحدة، لتكون في نهاية العقد الحالي قد رأت النور بصورة كاملة.