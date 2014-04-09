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تلميذ يطعن 20 من زملائه في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - فرانس برس
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طعن تلميذ حوالي 20 من زملائه، الأربعاء، في مدرسة بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، بحسب مسؤولين.

وقال المسؤول في مستشفى فوربس كريس كوفمان لشبكة "سي إن إن" إن هناك إصابات خطيرة بين التلاميذ، وإن اثنين منهم نُقلا فوراً إلى غرفة العمليات.

وأعلنت السلطات أنه تم توقيف التلميذ المشتبه به، الذي اعتدى على زملائه في مدرسة فرانكلين الثانوية في موريسفيل، والتي تبعد 80 كلم شرق بيتسبورغ في بنسلفانيا.

تلميذ يطعن 20 من زملائه في الولايات المتحدة تلميذ يطعن 20 من زملائه في الولايات المتحدة

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ في مقاطعة ويستموريلاند دان ستيفن إن عناصر الشرطة الذين سارعوا إلى مكان الحادث نجحوا في محاصرة المشتبه به، ولم يتم الإعلان عن هويته وسنه حتى الآن.

وجاء في بيان للمدرسة أنه تم إلغاء الصفوف الابتدائية، أما تلاميذ الصفوف المتوسطة والثانوية فهم في آمان.

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