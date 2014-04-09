36 مليون دولار ثمن هذا الوعاء دفعها سائق تاكسي

اشترى ملياردير صيني، الثلاثاء، في هونغ كونغ وعاء صينياً بسعر 36.05 مليون دولار، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في مزاد لقطعة خزف صينية، حسب ما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات.

وصنع هذا الوعاء الصغير النادر من "خزف مينغ" والذي يتميز بألوانه المتعددة المنقوشة على خلفية بيضاء، خلال حقبة شينغوا (1465-1487).

ويزين ديك أحمر ودجاجة وصيصان تنقر الحبوب في حديقة مزروعة بأزهار الزنبق والورود الحمراء، هذا الوعاء الذي بقي طلاء المينا وطبقة الوقاية الخارجية بحالتهما الأصلية.

وقال نائب رئيس دار "سوذبيز" لمنطقة آسيا نيكولاس تشو إن هذا الوعاء يعتبر بمثابة "الكأس المقدسة للفن الصيني"، موضحاً أن الشخص الذي فاز بالمزاد واشترى الوعاء هو الملياردير ليو ييكيان من شانغهاي.

وهذا الملياردير الذي عمل سابقاً سائق أجرة قبل دخوله عالم المال، واحد من مجموعة أثرياء صينيين يتنقلون بين قاعات المزادات في العالم أجمع ويرفعون الأسعار ويبنون متاحف حالياً لعرض مجموعاتهم.

ويعود السعر القياسي السابق في مزاد لقطعة من الخزف الصيني من كل المراحل والأشكال، إلى العام 2010 مع بيع إناء على شكل جرة بقيمة 32.58 مليون دولار.

وبالنسبة لخزف مينغ الصيني، يعود السعر القياسي السابق إلى 2011 مع إناء أزرق وأبيض بيع بـ21.65 مليون دولار.