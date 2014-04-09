فيديو لطيف لـ"مصارعتين صغيرتين"

انتشر فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر فتاتين صغيرتين تمارسان رياضة "الجودو" بشكل بريء ومسلٍّ.

ورفع مستخدم يُدعى Afrand K هذا الفيديو، الذي لا تتعدى مدته دقيقتين، على موقع "يوتيوب" يوم الجمعة الماضية، وحصد حتى الآن أكثر من 337 ألف مشاهدة.

ويظهر الفيديو فتاتين، لا يتعدى عمرهما 5 سنوات، وهما تقومان بسلسلة من جولات "الجودو" بشكل هاوٍ.

وفي حين تبدأ الفتاتان الجولات بشكل احترافي، عبر الانحناء الواحدة للأخرى كعلامة لاحترام المنافس الآخر، إلا أنهما وخلال اللعب الجاد تتعثران بعض الشيء، نظراً لصغر سنهما.

وفي كل جولة تقترب الفتاتان من بعضهما بعضاً، وتضعان يديهما على أكتاف المنافسة، وتبدآن بالتأرجح يميناً ويساراً حتى تسقط إحداهما على الأرض.، لتسقط الأخرى بدورها بعد أقل من ثوانٍ.

وعندما تردي واحدة الأخرى أرضاً تعلن نصرها بالقيام برقصة "دائرية" شبيهة برقص الدراويش. وتعيد الفتاتان الكرة مرة تلوى الأخرى، دون مللٍ، متعثرتين طول الوقت بسرواليهما الطويلين جداً.

ولا يبدو أن أياً من الفتاتين تأذت جسدياً خلال المباراة، التي كان يراقبها مدرب جودي راشد. ولا يُعرف الكثير عن هوية الفتاتين أو عائلتيهما، إلا أنه وفي خلفية الفيديو يسمع كلام باللغة الإسبانية.