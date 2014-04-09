"واتساب" يؤجل امتحان التربية الإسلامية في البحرين

أدى تسرّب أسئلة امتحان وحلولها عبر تطبيق "واتساب" إلى تأجيل امتحان مقرر لمادة التربية الإسلامية (للمرحلة الثانوية) في البحرين أسبوعاً كاملاً.

وتفاجأ طلبة المرحلة الثانوية في البحرين بوصول نماذج من أسئلة امتحان نصف السنة لمادة التربية الإسلامية لبعض زملائهم عن طريق تصوير ورقة الامتحان، وكذلك بعض الحلول قبل ساعة واحدة من موعد الاختبار.

وأثار هذا الأمر ارتباكاً بين الطلبة حسمه قرار إلغاء الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها قررت إيقاف اختبار هذه المادة فوراً، وتأجيله إلى الأسبوع القادم بمجرد علمها باحتمال وجود تسريب أو غشّ في الامتحان، الذي تشكل نتيجته 20% من الدرجة الإجمالية للمادة.

كما أعلنت الوزارة فتح تحقيق فوري حول الموضوع، تمهيداً لاتخاذ إجراءات رادعة ضد كل مَنْ يثبت تقصيره في هذا الشأن.