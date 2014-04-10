الكتابة بالقلم تساعد الطلاب على حفظ المعلومات

أثبتت دراسة أميركية حديثة، تفوق تقنية استخدام القلم في تدوين المعلومات على تقنية الحاسب الآلي، حيث تبين أن الكتابة بالقلم تحفظ المعلومة في الذاكرة على المدى الطويل.

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن هذه النتيجة استخلصت من دراسة مشتركة بين أستاذ علم نفس في جامعة كاليفورنيا وطالب حديث التخرج من جامعة برينستون.

وركزت الدراسة العلمية على جهد الطلبة في كتابة الملحوظات بالقلم، وما فيه من إتاحة للتلميذ لفهم واستيعاب ما يكتبه من كلمات، الأمر الذي يمكنه من استدعائها سريعاً أثناء فترة الامتحانات.

التفكير في المكتوب هو ما استندت إليه الدراسة العلمية، إذ وجدته يتحقق أكثر عند استخدام القلم، ويتراجع أكثر عن استخدام الحاسب الآلي، رغم ما يحققه الأخير من اختصار نصف الجهد والوقت.

ويعمل القائمان على الدراسة، الأستاذ والخريج، على نشر البحث العلمي في سبيل تعزيز قيمة القلم في مواجهة الحاسب، رغم القناعة بأن سرعة الزمن كسرت القلم.