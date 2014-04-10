بيضة.. بـ 8 ملايين دولار!

تستطيع امتلاك أغلى بيضة في العالم، ولكن لابد أن تدفع 5 ملايين جنيه إسترليني (8.3 مليون دولار)، هذه ليست مزحة ولكنها الحقيقة، حيث نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، صوراً للبيضة "ميراج" (السراب) المعروضة للبيع والتي سيقوم مالكها بعرضها أمام الجماهير في عيد الفصح.

وتتميز البيضة بزخرفة خارجية بـ1000 قطعة ألماس صغيرة فريدة من نوعها تصل قيمتها إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، ومن الداخل مطلية بالكامل بـ18 قيراطاً من الذهب الخالص، ليصل الثمن الإجمالي لها نحو 5 ملايين جنيه إسترليني.

وعند فتح البيضة من الداخل تجد تمثالاً صغيراً منحوتاً من الكريستال على شكل طائر اليمامة يقف على غصن زيتون من الذهب، كرمز للسلام في العالم. وقد استغرق العمل في "ميراج" نحو ثلاثة سنوات، مع الاستعانة بأفضل الحرفيين الذين تم استقدامهم من ثلاث قارات.

من جهته، قال مصمم البيضة إنها تحفة نادرة لا تقدر بثمن ولم يُصنع مثلها من قبل، فسعرها يضاهي سعر أفخم منزل بلندن. أما عن مالك البيضة فهو لا ينوي بيعها.