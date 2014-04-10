بيع قطعتي مانغو في اليابان بألفي يورو

بيعت قطعتان من فاكهة المانغو، اليوم الخميس، بسعر قياسي لافت بلغ 300 ألف ين (2125 يورو)، في أول مزاد على هذه الفاكهة في الموسم الحالي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كيودو".

وتنتمي فاكهة المانغو هذه إلى فصيلة "تايو نو تاماغو" المعروفة بلقب "بيضة الشمس"، والتي تم شراؤها من قبل متجر كبير في فوكووكا على جزيرة كيوشو.

ويجب أن تزن كل قطعة من المانغو ما لا يقل عن 350 غراماً من أجل إدراجها في الفئة المميزة، إضافة إلى شرط احتوائها على نسبة عالية من السكر، بحسب ما أفاد الاتحاد الزراعي في منطقة ميازاكي حيث جرى المزاد.

ومع أن السعر المدفوع في قطعتي المانغو قد يبدو جنونياً، فإن سعر الفاكهة مرتفع إجمالاً في اليابان، حيث يصل سعر التفاحة الواحدة غالباً إلى 2 يورو.

وفي عام 2008، بيعت قطعتا شمام في اليابان بسعر 2.5 مليون ين (17750 يورو) بسعر الصرف الحالي.