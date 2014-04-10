فيديو: مخلوقات فضائية تهبط على بركان في أميركا

رصدت كاميرا مراقبة في الولايات المتحدة جسمين غريبين يُعتقد أنهما مخلوقان غريبان قادمان من الفضاء، حيث هبطا على جبل بركاني معزول لا يصل إليه البشر، وتم رصدهما بواسطة كاميرتي مراقبة، ومن ثم قامت فتاة بنشر الصور على الإنترنت في فيلم مدته نصف ساعة.

وبحسب تسجيل الفيديو الذي نشرته صحيفة "هافينغتون بوست"، الأربعاء، فإن المخلوقين الغريبين هبطا على البركان دون أن يفعلا أي شيء، أو يؤثران في البركان، لكن التسجيل يظهرهما وهما ينزلان من السماء، ولونهما أسود.

وقالت أنا توث، التي نشرت التسجيل على الإنترنت، إن المخلوقات التي تظهر في الفيديو تبعد مسافة 600 متر فقط عن فوهة البركان، و25 كيلومتراً عن قاعدة البركان، وهو ما يعني أن حجم الواحد منهما يتراوح بين 40 و50 متراً، وذلك على الرغم من أنهما يبدوان صغيري الحجم في تسجيل الفيديو.

وأضافت أن "البركان مشهور بالأجسام الغريبة والغامضة التي تدخل وتخرج من وإلى المنطقة، كما يشتهر هذا البركان بأنه قاعدة للمخلوقات الفضائية".

وتوضح توث أنه على بعد نحو 4 إلى 6 كيلومترات من هذا البركان توجد قاعدة للمخلوقات الغريبة، مشيرة إلى أن "على السلطات الحكومية أن تتنبه لذلك".

ومن المعروف أنه على بعد 4 إلى 6 كيلومترات أسفل البركان لا توجد سوى صخور، وربما من الصعب على الإنسان الوصول إلى هناك بأي شكل من الأشكال، كما أن الوصول إلى هناك حتى إن كان ممكناً فربما يمثل خطراً على حياة الإنسان.

ولا يمكن من خلال الفيديو، الذي تمكنت كاميرات المراقبة من تسجيله، توقع ما هي الأجسام الغريبة التي تهبط من السماء على المكان ولونها أسود، كما أنها ظلت عالقة في السماء لمدة طويلة نسبياً، ما يعني أنها ليست شظايا أو قطعاً متطايرة ساقها الهواء، وإنما هي كائنات قادرة على الطيران.