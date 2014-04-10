فيديو.. مراسلة تقع في النهر أثناء التصوير

لا شك أن البث المباشر على الهواء يحمل الكثير من الطرائف في بعض الأحيان، لعل هذا ما حصل مع مراسلة التلفزيون الهولندي التي سقطت في النهر أثناء تصويرها مقابلة مع محافظ مدينة "كامبن" الواقعة أسفل نهر أيجسل في محافظة أوفريجيسبل الهولندية.

وفي الفيديو المصور تظهر المراسلة الشقراء، وهي تتبختر على قارب، لتصل إلى بوابة صغيرة مفتوحة، فتمسك بأحد الحبال، لكي تحمي نفسها من أي سقوط محتمل ولكي تباشر حديثها وطرح أسئلتها على المحافظ الذي يقف منتظراً. إلا أن المفاجأة تقع حين تسقط المراسلة مباشرة في المياه، وسط ذهول الضيف.

ويهم طاقم التصوير وسط مفاجأته بما حدث، لانتشالها من المياه الباردة.