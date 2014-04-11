بالفيديو: برازيلية تتعرض للنشل "مباشرة على الهواء "

تعرضت سيدة برازيلية لعملية "نشل" وهي تتحدث أمام كاميرات التلفزيون على الهواء مباشرة في مدينة ريو دي جانيرو. وما يثير الضحك أنها كانت تتحدث عن ارتفاع معدلات الجريمة في المنطقة.

وبحسب الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، كانت السيدة تشكو من عدم تواجد رجال الشرطة أثناء النهار، عندما ظهر لص وحاول أن ينشل عقداً من الذهب ارتدته حول رقبتها.

وحاول المذيع، الذي كان يجري الحوار مع السيدة، أن يطارد اللص ليمسك به، إلا أن اللص كان سريعاً واستطاع الهروب.

يذكر أن مدينة ريو دي جانيرو تحتوي على أعلى معدلات الجرائم في العالم، خصوصاً في الأحياء الفقيرة حيث تتمركز العصابات ويكثر تداول المخدرات.

وفي شهر أغسطس من العام الماضي، تم تسجيل 406 جرائم قتل في المدينة، بما يعادل 40% أعلى من العام الأسبق. كما تم تسجيل 629 واقعة سرقة داخل المواصلات العامة خلال نفس الشهر، أما حالات النشل فقد زادت بمعدل 40% عن العام الأسبق.





