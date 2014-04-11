فيديو.. أكثر شخص حظاً في العالم

هذه بالفعل لحظة لا تصدق... فقد نجا رجل بأعجوبة من موت محقق عندما حدث اصطدام بين سيارتين أثناء عبوره للشارع.

وبحسب فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الجمعة، وقع الحادث عند مفترق طرق حين ظهرت سيارة مسرعة متجهة نحو الرجل، بينما اقتربت السيارة الثانية من الجانب الأيمن من المفترق. واصطدمت السيارة الثانية بالأولى، والنتيجة كانت خروج السيارتين عن نطاق السيطرة، بالقرب من الرجل.

وظهر الرجل وقد غطته سحابة من الغبار نتيجة اصطدام السيارتين. وبدا الفزع واضحاً عليه حيث حاول الابتعاد على جانب الطريق.

والفيديو لم يوضح بالتحديد أين وقع ذلك الحادث، إلا أنه من المرجح أن يكون قد حدث بالسودان.





