بالفيديو.. "الرجل الكلب" في شوارع لندن

شهد أحد شوارع لندن، صباح الجمعة، إحدى الظواهر الغريبة، حيث ربطت سيدة رجلاً مثل الكلب وجرته وراءها وهي تسير في الشارع تحتسي القهوة، وهو يسير خلفها على يديه وركبتيه.

وبحسب ما رصدته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد أخذ المارة بمنطقة فارينغتون في التقاط صور الرجل الذي تجره السيدة مثل "الحيوانات الأليفة" بكاميرات الهواتف الذكية، وبدأت الصور تنتشر عبر موقع "تويتر".

ومن المرجح أن يكون المشهد جزءاً من حيل الدعاية أو العلاقات العامة، إلا أن أحداً لم يؤكد ذلك.

ووعدت الصحيفة قراءها بأن تتبع أخبار الرجل "الكلب"، وأن تعلمهم فوراً ما إذا بدأ "بالنباح" أو هرب وسط حركة المرور.