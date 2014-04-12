الشرطة البريطانية تبحث عن 5 كلاب "شيواوا" مسروقة

تجري الشرطة البريطانية، السبت، عمليات بحث عن خمسة كلاب من نوع شيواوا، أحدها فاز بمسابقة معروفة للكلاب، وذلك إثر سرقتها الخميس من منزل في إحدى بلدات منطقة يوركشاير.

وقد اختير الكلب فالينشينو شيواوا زينا، وهو من نوع شيواوا عمره 14 شهرا لونه بيج ووبره طويل، كأفضل كلب في فئته خلال النسخة الأخيرة من مسابقة "كرافتس" التي تصنف أهم منافسة للكلاب في العالم، والتي أقيمت في مارس الماضي. وتمت سرقة هذا الكلب مع أربعة كلاب أخرى قبل يومين.

وأشار صاحبا الكلاب وهما مال ولوسي هيلتون إلى أنهما يشعران بـ"الحزن الشديد" بسبب سرقة كلابهما التي تمثل قيمتها المادية عشرات آلاف الجنيهات. وأبديا خشيتهما من إمكان قيام الجهة السارقة للكلاب بأذيتها بحال تعذر بيعها.

وقال هيلتون: "عمري 65 عاما، لم أبك منذ سنوات"، مضيفاً "أن هذه الكلاب مثل أطفالنا. نشعر بالحزن الشديد، نريد فقط أن تتم إعادتها إلينا".

وأوضح الثنائي أن السارقين دخلوا إلى منزلهما الواقع في بلدة ليست شمال غرب إنكلترا بعد كسر النافذة بقضيب حديد.

وأوضحت الشرطة أن اللصوص دخلوا إلى المنزل الخميس، في وضح النهار واستخدموا بلا شك سلة كبيرة لحمل الكلاب. كما سرقوا آلة تصوير وعدسات.

ودعت الشرطة أي شخص يحمل معلومات تقود إلى تحديد مكان وجود الكلاب المسروقة إلى إخطارها فورا للوصول إلى خاتمة سعيدة لهذه المسألة، على ما قال متحدث.