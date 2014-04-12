مشاهير رفضوا دعوة لزفاف كيم.. وعلى رأسهم أوباما

تعرضت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان لأزمة أثارت توترها الشديد قبل زواجها المقرر الشهر القادم من كايني ويست.

حيث ذكرت التقارير التي نشرت في صحيفة "ستار" الأميركية، أن 105 من المدعوين لزفاف كيم، رفضوا تلبية الدعوة، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل، وروبين ثيك، وجاريد ليتو، وجونا هيل، وآنا وينتور، وأوبرا وينفري، وويل وجادا بينكت سميث، وكارل لاغرفيلد، وأخيراً بيونسيه وجاي زي.

وذكرت المجلة أن كثيرا من المشاركين في الحفل انسحبوا من المشاركة، ومنهم مصمم فستان زفاف كيم الذي وصف الوضع بينهما بأنه غير سعيد أو موفق، حيث قامت كيم بتجريب فستان الزفاف 20 مرة ثم رفضت ارتداءه وتبحث عن غيره.