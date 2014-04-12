بالفيديو.. جرو يغرق طفلة رضيعة بالقبلات

عديدة هي طرائف الحيوانات الأليفة، لا سيما الكلاب والقطط. ولكن إذا كنت بحاجة للترويح عن نفسك بعد أسبوع عمل شاق، فشاهد هذا الفيديو، المنشور على الموقع الإلكتروني لصحيفة "هافينغتون بوست"، والذي يظهر طفلة رضيعة، وهي سعيدة باللعب مع جرو، من فصيلة "بولدوغ"، يغرقها بالقبلات والأحضان، مثل الأم الحنون. ولا شك أنك بعد مشاهدة الفيديو لن تستطيع تحديد أيهما الأجمل..الطفلة أم الجرو؟

في النهاية يبدو أن بعض الدراسات التي تلفت إلى أن أصحاب الحيوانات الأليفة أكثر سعادة من غيرهم، وإن لم تثبت دقتها بشكل تام ، إلا أنها قد تحمل شيئاً من الصحة.