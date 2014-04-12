أوباما يهزم بوتين بالقاضية في رواتب الرئاسة

المصدر: واشنطن، موسكو- رويترز، فرانس برس

كشفت تقارير من واشنطن وموسكو أن الراتب الرئاسي للرئيس الأميركي باراك أوباما يبلغ حوالي 400 ألف دولار، مقابل حوالي 74 ألف يورو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو رقم أقل من بعض مستشاريه ومعظم وزرائه.

وأظهرت وثائق أميركية أن أوباما وزوجته كسبا 503.183 دولارا العام الماضي، وحققا بعد الاستقطاعات دخلا إجماليا قدره 481.094 دولارا. وسددا ضرائب اتحادية قدرها 98169 دولارا أو 20.4 بالمئة من دخلهما، وتبرعا بنحو 60 ألف دولار لمؤسسات خيرية، وفقا للإقرار الضريبي لأوباما وزوجته الذي نشره البيت الأبيض، أمس الجمعة.

ويتقاضى أوباما راتبا سنويا كرئيس للولايات المتحدة يبلغ 400 ألف دولار. ويعتزم رد خمسة بالمئة من راتبه لعام 2013 كإشارة للتضامن مع موظفي الحكومة الاتحادية الذين أُجبروا على أخذ إجازة بدون راتب بسبب التقليص الكبير في الإنفاق الحكومي.

وتظهر الملفات الضريبية استمرار تراجع مبيعات كتابي أوباما "أحلام أبي" وهو سيرة ذاتية لسنواته الأولى نشر في عام 1995، و"جرأة الأمل" وهو رؤية سياسية لتوجهاته نشر في عام 2006. وحقق الكتابان معا مبيعات قدرها خمسة ملايين دولار مع بداية رئاسته في عام 2009.

وفي موسكو، تراجعت مداخيل بوتين في 2013 إلى أدنى من مداخيل رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف.

وتفيد أرقام المداخيل التي نشرها الكرملين والحكومة، أمس الجمعة، أن بوتين صرح العام الماضي عن 3,7 ملايين روبل (74 ألف يورو) وهو رقم متدن بالمقارنة مع 2012.

ويمتلك بوتين شقة مساحتها 77 مترا مربعا وقطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع، ومرآبا مساحته 18 مترا مربعا و3 سيارات.

وحصل بوتين الذي يقول إنه يعيش حياة متقشفة، على أقل من جميع مستشاريه بمن فيهم المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف (9,2 ملايين روبل، 185 ألف يورو) ومندوبه في البرلمان غاري مينك (50,7 مليون روبل، مليون يورو).

وفي الحكومة، ثمة ثلاثة وزراء فقط تقل مداخيلهم عن بوتين، وهم وزير الزراعة نيكولاي فيدوروف (3,6 ملايين روبل 73 الف يورو)، ووزير الاتصالات نيكولاي نيكيفوروف ووزير الموارد الطبيعية والبيئة سيرغي دونسكوي (3,5 ملايين روبل، 71 ألف يورو).