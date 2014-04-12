فيديو مزعج.. طفل يدخن الحشيش والأهل يضحكون!

أثار فيديو نشر على موقع Vine، لطفل صغير لم يتجاوز الثلاث سنوات، جدلاً كبيراً بل سخطاً وغضباً عارمين. وقد بدا الطفل في الفيديو يدخن سيجارة حشيش (ماريجوانا)، جالساً في الحمام، بعد أن أعطاه إياها رجل أو راشد ظهرت يده دون جسده.

كما سمعت في المقطع أصوات ضحكات عالية رجحت أن تكون لوالدي الطفل، تسخر من المشهد "الذي اعتبره العديد من مشاهدي المقطع أقرب إلى الجريمة منه إلى الطرافة".

إلى ذلك، أتت التعليقات الكثيرة المنتقدة لإهمال الأهل، بل مساهمتهم في جريمة بحق الطفولة، والإضرار بولدهم، وأفادت صحيفة الديلي دوت، أن أحد المعلقين ادعى أنه أخطر مراكز حماية الطفولة من أجل التحقيق في الموضوع والبحث عن المسؤولين.

يذكر أنه لم يتم تحديد هوية الوالدين بعد.