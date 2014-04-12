قوات الأمن تقتل 7 مهربي مخدرات مفترضين في تايلاند

قتلت قوات الأمن شمال تايلاند 7 مهربي مخدرات مفترضين بعد ضبط مئات آلاف الحبوب المخدرة، على ما أفاد مسؤول أمني تايلاندي السبت.

واندلعت المواجهات، مساء الجمعة، عندما رفض 10 أشخاص التوقف بعد اجتيازهم الحدود في منطقة جبلية في مقاطعة شيانغ راي في منطقة المثلث الذهبي الشهيرة على تخوم تايلاند وبورما ولاوس.

وأوضح مسؤول في وحدة أمن الحدود في القوات الأمنية "إننا عثرنا على سبعة رجال مقتولين بالرصاص، وصادرنا ستة أكياس من مادة الميثامفيتامين" المخدرة، مشيراً إلى أن كل كيس كان يحوي ما يقارب 100 ألف حبة.

وأضاف "تم سماع طلقات نارية بشكل متقطع طوال الليل".

وغالباً ما تشهد هذه المنطقة الحدودية من تايلاند مواجهات بين قوات الأمن ومهربي مخدرات مفترضين.

وكانت منطقة المثلث الذهبي، أكبر منتج للأفيون في العالم قبل 30 عاما، إلا أن أفغانستان انتزعت هذا المركز مذ ذاك.