هندوراس وفنزويلا.. الأعلى في معدلات جرائم القتل

أفاد تقرير صدر عن الأمم المتحدة، الخميس، أن معدلات جرائم القتل في هندوراس لا تزال الأعلى على مستوى دول العالم وأن الأميركيتين احتلتا مكان إفريقيا كأكثر منطقة يتعرض فيها الناس للقتل وقت السلم.

وبسبب حروب العصابات وغزو مافيا المخدرات المكسيكية بلغ معدل جرائم القتل في هندوراس خلال عام 2012 نحو 90.4 من كل 100 ألف شخص أي نحو مثلي المعدل في فنزويلا وهو 53.7.

وأشار التقرير، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إلى سوء الأوضاع في أميركا الوسطى بشكل خاص. وبلغ معدل جرائم القتل في دولة بيليز 44.7 بينما وصل في السلفادور إلى 41.2 من كل 100 ألف شخص.

وسبق أن تصدرت هندوراس القائمة في تقرير سابق صدر عن الأمم المتحدة في عام 2011 وجاءت السلفادور في المرتبة الثانية وتلتها فنزويلا.

وفي التقرير الأحدث للمنظمة الدولية حلت الأمريكيتان محل إفريقيا كأكثر منطقة تقع فيها جرائم القتل وذلك بسبب ارتفاع معدل الجريمة المنظمة والتي عادة ما تمول من عائدات تهريب المخدرات.

وبحسب التقرير، فإن ترتيب العشرة دول الأعلى في معدلات جرائم القتل في العالم جاء كالتالي:

هندوراس

فنزويلا

بيليز

السلفادور

غواتيمالا

جامايكا

سوازيلاند

سانت كيتس ونيفيس

جنوب إفريقيا

كولومبيا

