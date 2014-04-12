وزيرة بريطانية تحذر من تناول الفاصوليا

حذّرت وزيرة بريطانية من تأثير ريح البطن الناجمة عن تناول الفاصوليا على تغير المناخ، ودعت البريطانيين إلى التوقف عن تناول كميات كبيرة منها لحماية البيئة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن وزيرة الدولة البريطانية لشؤون تغير المناخ البارونة، سانديب فيرما، أكدت في جلسة لمجلس اللوردات أن ريح البطن مسألة مهمة ينبغي التعامل معها باعتدال، في معرض ردها على سؤال حول ما إذا كانت انبعاثات ريح البطن الناجمة عن الإفراط في تناول الفاصوليا يمكن أن تؤثر سلباً على البيئة.

وأضافت الصحيفة أن عضو مجلس اللوردات البريطاني عن حزب العمال المعارض، فيسكونت سايمون، سأل الوزيرة فيرما "عما إذا كانت انبعاثات ريح البطن تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري في بريطانيا لكونها أكبر مستهلك للفاصوليا في العالم؟". وردت الوزيرة فيرما "هذا السؤال مهم.. ونحن بحاجة إلى تعديل سلوكنا حيال الفاصوليا".

يذكر أن بريطانيا تستهلك من الفاصوليا أكثر من أي بلد آخر في العالم، وتعتبر الفاصوليا المطبوخة وجبة شعبية جداً في المملكة المتحدة ينفق عليها البريطانيون ما يصل إلى 340 مليون جنيه إسترليني في العام.

وكانت دراسة أظهرت الشهر الماضي أن الفاصوليا المطبوخة المعلبة هي من بين أكثر الأشياء التي يحرص البريطانيون على أخذها معهم عند السفر إلى الخارج.