زيارة إلى منزل ثمنه 120 مليون دولار

شهدت الولايات المتحدة بيع المنزل الأغلى في تاريخها يوم الجمعة الماضي، عندما تم بيع منزل فاره مقابل 120 مليون دولار أميركي، ليكون المسكن الأغلى ثمناً في تاريخ القارة الأميركية.

ويتكون المنزل من 12 غرفة نوم، أي أن غرفة النوم الواحدة كلفت المشتري الذي لم يتم الكشف عن هويته 10 ملايين دولار، فيما يتربع المنزل على مساحة شاسعة تبلغ 13 ألف قدم مربعة.

ويطل المنزل على واجهة مائية كبيرة تجعل منه أشبه بالجزيرة التي تحيط بها المياه من كل جانب، كما يضم حديقة وبركة سباحة تبلغ مساحتها 75 قدم مربعة، إضافة إلى ملعب تنس مزروع بالعشب الأخضر.

وكان المنزل معروضاً للبيع بـ190 مليون دولار، إلا أنه لم يجد من يشتريه بهذا المبلغ، ليصل سعر بيعه إلى 120 مليوناً فقط، فيما قال الوسيط العقاري الأميركي، ديفيد أوجيفلي، إن المبلغ المدفوع مقابل هذا المنزل هو الأعلى في تاريخ العقارات السكنية بالولايات المتحدة.

وأشار الوسيط العقاري إلى أنه حتى لحظة إبرام هذه الصفقة يوم الجمعة الماضي مقابل هذا المبلغ كان أغلى مسكن تم بيعه في الولايات المتحدة 117 مليون دولار، وكان نظير منزل في ولاية كاليفورنيا.

وقالت جريدة "ميل أون صنداي" البريطانية التي أوردت خبر الصفقة، إن المنطقة التي يقع فيها المنزل هي "جرين ويتش - كوبر بيتش"، وإن المشتري استخدم اسم شركة محدودة المسؤولية لشراء العقار وتسجيله من أجل الحفاظ على خصوصيته ولعدم معرفة هويته.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية المشترين في تلك المنطقة الفارهة وغالية الثمن يستخدمون الطريقة ذاتها من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.