بالفيديو: كلب ينتظر صديقه 8 أيام على باب المستشفى

مكث الكلب سيكو 8 أيام في انتظار صديقه البرازيلي لاوري دا سيلفا حتى يخرج من المستشفى، ليقفز إلى حضنه فرحا بخروجه.

وبدأت القصة حين دخل دا سيلفا إلى المستشفى بانتظار عمليته الجراحية، ومكث سيكو ينتظره بجوار المستشفى لساعات ثم لأيام إلى أن أكمل أسبوعا وهو ينتظر صديقه.

وبدأ موظفو المستشفى بتغذية الكلب بعد أن استمر بقاؤه إلى جوار المبنى طوال تلك الأيام، حتى خرج دا سيلفا من المستشفى سالما، ويقفز سيكو إلى حضنه فرحا يحرك ذيله ويلعق وجه صديقه المريض لاوري.

الفيديو وجد تفاعلا لطيفا جعله ينتشر عبر "يوتيوب"، وكذلك في المواقع والصحف الإلكترونية حول العالم.