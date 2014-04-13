مصري ينتقم من حماته بمحاولة تفجيرها

كثيراً ما تتناول الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المصرية قصص الخلافات بين الأزواج والحموات، لكن واقعة حقيقية فاقت الخيال عندما قرر عامل مصري الانتقام من حماته بمحاولة قتلها بقنبلة بدائية الصنع.

وقال مصدر أمني، الأحد: "إن أجهزة الأمن ألقت القبض على العامل بتهمة الشروع في قتل حماته وزوجته بإلقاء قنبلة بدائية الصنع أمام مسكن حماته بمنطقة البساتين‎ بجنوب القاهرة".

وأضاف أن "الحادث وقع قبل ثلاثة أيام، ولم يسفر سوى عن إصابة أحد المارة بإصابات طفيفة".

وقالت وسائل إعلام محلية: "إن المتهم اعترف برغبته في الانتقام من زوجته ووالدتها لكثرة الخلافات الزوجية، ما دفعه لشراء القنبلة من مسجل خطر وتفجيرها في مسكن حماته".

وقررت النيابة حبس الرجل 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل وحيازة قنابل.