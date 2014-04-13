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هل كاثرين حامل بطفل ملكي جديد؟

المصدر: دانيدين (نيوزيلندا) - فرانس برس
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يبدو أن الأمير وليام، الذي يقوم حالياً بجولة في نيوزيلندا مع زوجته كاثرين وابنهما الصغير الأمير جورج، يرغب في إنجاب المزيد من الأطفال، حتى إنه لمّح إلى أن الطفل الثاني قد يكون على الطريق، على ما ذكرت الصحافة اليوم الأحد.

وخلال لقاء اليوم الأحد مع سيتنيا ريد، التي خاطت شالا من صوف ميرينوس، كانت بمثابة هدية نيوزيلندا الرسمية للأمير جورج عند ولادته في يوليو الماضي، قال الأمير وليام على ما نقلت صحف عدة عنه: "قد تحتاجين إلى إنجاز شال آخر قريبا!".

كاثرين والأمير جورج كاثرين والأمير جورج

وسينتيا ريد على اقتناع بأن الأمير كان جديا. وقالت للصحافيين إن "الطريقة التي قام بها بهذا التصريح توازي تلميحا كما لو أنه أراد أن يسلمني سرا"، مضيفة أن كاثرين سعيدة جدا بالشال، وأن "جورج يستخدمه كثيرا".

وجرى اللقاء المذكور في كامبريدج، وهي مدينة واقعة في شمال الجزيرة.

كاثرين والأمير جورج كاثرين والأمير جورج

واكتفت زوجة الأمير وليام بشرب الماء خلال حفل استقبال رسمي مساء الخميس، مما دفع بعض وسائل الإعلام إلى التكهن بأنها حامل بطفلها الثاني.

ويزور الزوجان، اليوم الأحد، مدينة دانيدين في جنوب الجزيرة، حيث يشاركان في قداس أحد الشعانين في كاتدرائية القديس بولس الإنغليكانية.

كلمات دالّة

#الأمير, #ويليام, #جورج, #كاثرين

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