أميركا ستشهد عرضاً سماوياً نادراً لن يتكرر قبل 2019

سيتمكن من يستيقظون مبكراً في أميركا الشمالية من مشاهدة عرض سماوي نادر يوم الثلاثاء، حيث يقع ظل الأرض على القمر محولاً لونه من اللون البرتقالي الفاتح إلى اللون الأحمر القاني أو اللون البني، ويعتمد ذلك على ظروف الطقس المحلي.

وسيكشف عن خسوف القمر خلال ثلاث ساعات بداية من الساعة 1:58 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة عندما يبدأ القمر في التحرك

والدخول في ظل الأرض، وبعد ذلك بقليل سيخسف القمر تماماً ويغطى باللون الأحمر المتوهج.

وتحدث حالات الخسوف مرتين أو ثلاث مرات كل عام عندما تصطف الشمس والأرض والقمر بالكامل، ومن ثم فإن القمر يمر من خلال ظل

الأرض.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" إن خسوف يوم الثلاثاء، سيكون آخر خسوف كامل للقمر تشهده البلاد حتى 2019.

واذا ما كانت ظروف الطقس مواتية فستمكن مشاهدة الخسوف من معظم أنحاء البلاد باستثناء نيو انجلاند وألاسكا.

وتعتزم ناسا بث تغطية حية للخسوف على تلفزيون ناسا، وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيبدأ البث في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.