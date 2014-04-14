شوماخر يتحسن ويستعيد وعيه للحظات

تشهد حالة أسطورة سباقات فورمولا 1 الألماني ميكايل شوماخر، تقدماً طفيفاً مما يعد بارقة أمل لتحسن وضعه الصحي، ويرقد شوماخر في المستشفى الجامعي في غرونوبل منذ 29 ديسمبر الماضي، بعد تعرضه لحادث تزلج خطير جداً.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، أعلنت سابين كيهم المتحدثة الرسمية باسم عائلة شوماخر أن سائق فيراري السابق يحقق بعض التقدم في حالته الصحية، مضيفة عبر القناة الأولى للتلفزيون الرسمي الألماني "اي ار دي" أن "هناك بعض التقدم، وهذا الأمر يجعلنا بطبيعة الحال سعداء جدا، كما يمنحنا الكثير من الشجاعة والأمل".

وأشارت كيهم إلى أنها ليست طبيبة، لكن بمتابعتها لحالة شوماخر الصحية استطاعت أن تميز بين الاستيقاظ من الغيبوبة والوعي بالمحيط الخارجي، مشيرة إلى أن لحظات الوعي التي عاشها سائق الفورمولا 1 تنبئ بأنه من الممكن أن يعود للتفاعل مع الآخرين.

وسبق لكيهم أن كشفت في بداية الشهر الحالي أن شوماخر يعيش "لحظات من الإدراك واليقظة"، قائلة "ميكايل يحرز تقدما.. يظهر لحظات من الإدراك والتقدم". وتابعت "نحن إلى جانبه أثناء معركته الطويلة والصعبة مع الفريق الطبي في مستشفى غرونوبل وسنحافظ على ثقتنا".

ويرقد شوماخر البالغ من العمر 45 عاما منذ تعرضه لحادث التزلج في جبال الألب الفرنسية في المستشفى، حيث وضع في غيبوبة مصطنعة لتخفيف الضغط عن دماغه بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بعدما ارتطم رأسه بصخرة بعد سقوطه خلال تزلجه خارج المسار.

وتحطمت الخوذة التي كان يرتديها سائق فيراري السابق إلى نصفين، قبل أن ينقل إلى المستشفى بصورة عاجلة، وأجريت له منذ ذلك التاريخ عمليتين جراحيتين في الرأس، وبدأت عملية إيقاظه من الغيبوبة المصطنعة في 30 يناير الماضي.