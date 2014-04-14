غوغل يحتفي بالذكرى الـ888 لميلاد ابن رشد

يحتفل محرك البحث الشهير "غوغل" اليوم الاثنين، بالذكرى الـ888 لميلاد بالفيلسوف والطبيب والفلكي الأندلسي ابن رشد، والمعروف في الغرب بالاسم اللاتيني أفيروس Averroes.

وزين غوغل شعاره بصورة لابن رشد، وهو يحمل كتاباً وصورة لأحد تماثيله.

ولد ابن رشد في قرطبة يوم 14 أبريل عام 1126م، وهو فيلسوف وطبيب وفقيه وقاضٍ وفلكي وفيزيائي مسلم. نشأ في أسرة من أكثر الأسر وجاهة في الأندلس والتي عرفت بالمذهب المالكي، حفظ موطأ مالك، وديوان المتنبي، ودرس الفقه على المذهب المالكي والعقيدة على المذهب الأشعري.

يعد ابن رشد من أهم فلاسفة الإسلام، دافع عن الفلسفة وصحح فهم علماء وفلاسفة سابقين له كابن سينا والفارابي لبعض نظريات أفلاطون وأرسطو. قدمه ابن طفيل لأبويعقوب خليفة الموحدين فعينه طبيباً له ثم قاضياً في قرطبة.

تولّى ابن رشد منصب القضاء في إشبيلية، وأقبل على تفسير آثار أرسطو؛ تلبية لرغبة الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف.

تعرض ابن رشد في آخر حياته لمحنة حيث اتهمه علماء الأندلس والمعارضون له بالكفر والإلحاد ثم أبعده أبويعقوب يوسف إلى مراكش، وتوفي فيها عام (1198 م).