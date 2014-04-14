مواطن يرشق منصة رئيس الوزراء الأردني بحذائه

يبدو أن الأحذية باتت اللغة الأقوى والأسرع في إيصال أشد رسائل الاحتجاج، فبعد أيام من حادثة إلقاء حذاء على وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، أقدم مواطن أردني في محافظة جرش برشق حذائه باتجاه منصة رئيس الوزراء عبدالله النسور.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن شهود عيان أن مواطناً ألقى حذاءه باتجاه رئيس الوزراء، لكنه لم يصبه ولا أي أحد من المسؤولين الجالسين على المنصة.

وقالت المواقع إن الحادثة وقعت بعد مشادة كلامية بين الحضور ومنظم الحوار في اللقاء الذي جمع النسور بمواطنين في محافظة جرش، حيث احتج بعض الحضور على عدم إتاحة المجال لهم في مناقشة رئيس الحكومة.

وذكرت المواقع أن عناصر الأمن المتواجدة ألقت القبض على الشخص الذي قذف الحذاء، وقامت بالتحفظ على كاميرات الصحافيين وتفتيش هواتف المواطنين النقالة لمنع تسرب أي صورة للحادث.