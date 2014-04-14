بالفيديو.. "أمبام" غوريلا يمشي كالمشاهير!

يحتفل الغوريلا أمبام، والذي انتشرت صوره على مواقع الإنترنيت بسبب تميزه بالمشي كالمشاهير من البشر، بعيد مولده الـ24.

وحصل الفيديو الشهير للغوريلا أمبام على عدد مشاهدات يفوق 6 ملايين منذ 2011، ويظهر أمبام في الفيديو، وهو يمارس عادته الغريبة بالمشي بشكل مستقيم، على خلاف بني جنسه الذين يسيرون على أربعة أرجل، ويوجد الغوريلا الشهير في حديقة الحيوانات "Port Lympne"، بحسب صحيفة الديلي ميل.

وتشارك الغوريلا أمبام هذه الميزة شقيقته وابنها الصغير، اللذان يتمتعان بهذه القدرة الاستثنائية، وأصيب أمبام بمرض شديد عندما كان في السنة الأولى من عمره، مما اضطر المشرفين عليه إلى إبعاده عن أمه شومبا.

وتنتشر الغوريلات في الغابات الإفريقية، ولكن لا توجد إحصاءات واضحة للأماكن التي تعيش فيها، وتؤكد الإحصاءات أن عدد الغوريلات انخفض إلى 60% بسبب الجوع والمرض، وخاصة الإصابات بمرض الإيبولا.