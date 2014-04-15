أسوأ "Selfie" في العالم توثّق عملية انتحار

لم يتخيل هؤلاء الأصدقاء أن صورتهم الذاتية "selfie" التي قرروا أن يلتقطوها تخليداً لذكرى جميلة تظل لسنوات، والبسمة تعتلي شفاههم والفرحة ترتسم على وجوههم مع تأديتهم بعض الحركات بالأيدي تعبيراً عن سعادتهم الغامرة، أن تكون أسوأ صورة "selfie" تُلتقط على الإطلاق، كونها توثق عملية انتحار شاب من فوق جسر، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ولم يلتفت أي من الأصدقاء في الصورة إلى هذه الحادثة، غير أنه بعد رفع صورتهم التذكارية على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد توثيق كلمة "selfie" وإدراجها ضمن قاموس أكسفورد، بدأ تسليط الضوء على الصور الشخصية الملتقطة عن طريق الهواتف الذكية ومشاركتها مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها هذه الصورة التي اعتبرتها "ميرور" الأسوأ على الإطلاق، نظراً للجانب المأساوي الذي تنطوي عليه.