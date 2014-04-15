انتخابات في مدارس اليمن لاختيار أعضاء برلمان الأطفال

تحوّلت عشرات المدارس في أنحاء اليمن، أمس الاثنين، إلى لجان انتخابية أدلى فيها آلاف التلاميذ بأصواتهم لاختيار ممثليهم في برلمان الأطفال.

واصطف التلاميذ في طوابير انتظاراً لوضع بطاقات التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء برلمان الأطفال السابع.

يذكر أن برلمان الأطفال أُنشئ في اليمن عام 2000 ويتألف من 72 عضواً.

ويناقش أعضاء برلمان الأطفال خلال الجلسات أوضاع الطفل وحقوقه ويقومون بزيارات ميدانية للتعرف إلى أحوال أبناء وبنات جيلهم في مختلف المحافظات.

وذكر المسؤولون عن تنظيم الانتخابات أن آلاف التلاميذ سجّلوا أسماءهم في قوائم الناخبين.

وفي هذا السياق، قال جمال الشامي، رئيس الأمانة العامة لبرلمان الأطفال: "بلغ عدد المسجلين المقيدين في السجل الانتخابي لبرلمان الأطفال 15 ألف طفل وطفلة منهم 270 مرشحاً يتنافسون على 72 مقعداً في مجلس النواب".

ومن جهتها، أوضحت فاطمة العجل، من منظمة رعاية الأطفال، أنه "في هذا اليوم يتم انتخاب أعضاء برلمان الأطفال في أكثر من 60 مدرسة تقريباً في اليمن. ويعتبر يوماً حافلاً لهم لأنهم يختارون مرشحهم الذي سيفوز ليعكس قضاياهم في برلمان الأطفال".

أما سارة عبدالله علي عزيز، رئيسة برلمان الأطفال في دورته السابقة، فاعتبرت أن أعضاء البرلمان هم صوت الطفل اليمني لدى دوائر صُنع القرار.

وأضافت: "أتمنى لأعضاء برلمان الأطفال الذين يتم اليوم ترشيحهم أن يمثلوا أصوات أطفال اليمن، وأن يكونوا هم الصوت الناقل لهم لصُناع القرار لحل قضايا الطفولة في اليمن".

ومن جهته قال طفل مُرشح في الانتخابات يُدعى نجم الدين الريان: "ترشحت من أجل أن أُطالب بحقوق الأطفال في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي، وأُطالب من الدولة بأن توفر لهم التعليم المجاني".