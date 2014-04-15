بالفيديو.. آكل لحوم البشر في قبضة الشرطة

ألقت الشرطة الباكستانية أمس الاثنين القبض مجدداً على رجل أدين من قبل بأكل لحوم البشر، بعد أن عثرت في منزله على رأس صبي.

وأدين محمد عارف (35 عاما) وأخاه محمد فارمان (30 عاما) من بلدة داريا خان الصغيرة بوسط باكستان بتهمة أكل لحوم البشر وسجنا عامين وخرجا من السجن العام الماضي.

وقالت الشرطة إن الأخوين نبشا القبور والتهما أكثر من 100 جثة. وقال أمير عبد الله، قائد شرطة المنطقة "إن السكان أخبروا الشرطة بانبعاث رائحة نتنة من منزل الأخوين. فداهمنا المنزل صباح الاثنين وعثرنا على رأس صبي".

وأضاف "ألقينا القبض على واحد من الأخوين، وهو محمد عارف، ونقوم بمداهمات لنعتقل الآخر". وذكر أن الشرطة تفتش المدافن القريبة لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت للنبش.