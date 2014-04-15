بالفيديو.. اصطدام شاحنة يحول طريقا في روسيا إلى جحيم

إذا تسببت إحدى الشاحنات العملاقة في حادث، فعادة ما ينتهي هذا الحادث بكارثة، ولكن ما إذا كانت تلك الشاحنة محملة بأنابيب الغاز، وعلى إحدى الطرق السريعة، فبالتأكيد سيكون الأمر خطيرا جداً.

فقد نشر موقع "يوتيوب" منذ فترة فيديو يظهر حادثا وقع على إحدى الطرق السريعة في روسيا، حيث اصطدمت إحدى الشاحنات المسرعة المحمّلة بعدد كبير من اسطوانات الضغط العالي بسيارة أخرى، مما أدى إلى انفجار أنبوب تلو الآخر مؤدياً إلى سلسلة من الانفجارات المتتالية المرعبة التي لم تتوقف إلا بعد أن أخفت معالم الشاحنة تماماً.

وقد حصد مقطع الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات، تخطى مليونا و700 ألف مشاهدة.