مزحة "إرهابية" على تويتر تقود فتاة للتحقيق بهولندا

قالت الشرطة الهولندية الاثنين، إنها تستجوب فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بسبب ما يبدو أنه تهديد لشركة "أمريكان ايرلاينز" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على الإنترنت في مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت متحدثة باسم شرطة روتردام إن الفتاة التي تطلق على نفسها اسم سارة على "تويتر" كتبت تغريدة للشركة تلمح فيها إلى أنها متشدد ينوي تنفيذ هجوم.

وكتبت الفتاة من حساب يحمل اسم (كوين ديميترياكس) ويظهر "تويتر" الآن أنه مغلق "مرحبا اسمي إبراهيم وأنا من أفغانستان. أنا عضو بالقاعدة وفي الأول من يونيو سأقوم بأمر كبير جداً.. إلى اللقاء".

وذكرت المتحدثة تينيت دي يونج أنه يجري استجواب الفتاة بحضور أحد أقربائها في مركز للشرطة بروتردام بعد أن كشف لهم موقع "تويتر" عنوان الإنترنت الذي كتبت منه الرسالة.

وقالت: "نسألها الآن لماذا بعثت هذه الرسائل" مضيفة أن الشرطة سألت شركة الخطوط الجوية الأميركية إن كانت تود إقامة دعوى.

وردت شركة "امريكان ايرلاينز" على الفتاة في تغريدة جرى محوها فيما بعد قائلة إن بياناتها سوف تحول لمكتب التحقيقات الاتحادي.

وردت الفتاة: "يا إلهي كنت أمزح. أنا آسفة للغاية. أشعر بالخوف الآن".