بالفيديو.. "قمر الدم" في سماء "الأرض"

شهد سكان الكرة الأرضية ليل أمس الثلاثاء، ظاهرة "جميلة".

وتجمع العديد من المهتمين، لا سيما في أستراليا وماليزيا، لمشاهدة خسوف نادر للقمر مع سقوط ظل الأرض عليه، ليتحوّل بذلك لون القمر من البرتقالي الساطع إلى لون أحمر يشبه لون الدم، ما ساهم بتسمية هذه الظاهرة بـ"قمر الدم".

وتعد هذه الظاهرة واحدة من أربع حالات يحصل فيها خسوف كلي للقمر وتسمى بظاهرة "قمر الدم".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن هذه الظاهرة حصلت في قطاع غزة عام 2007، وفي العام عينه شوهدت ظاهرة "قمر الدم" في العاصمة القطرية.

وفي عام 2008، شهدت مدينة صوفيا في بلغاريا، سبع مراحل للخسوف الكلي للقمر، وأظهرت إحدى الصور الخسوف الكلي للقمر مع تمثال The Savior of The World في السلفادور عام 2010.

