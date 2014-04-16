خنق طفله ليتفرغ لألعاب الفيديو

اتهمت شرطة كوريا الجنوبية رجلاً بقتل ابنه الذي لم يتعد عمره عامين بعدما اعترف بأنه خنقه حتى يتمكن من مغادرة المنزل ويعود إلى اللعب في مقهى للإنترنت.

واعتلقت الشرطة في مدينة تايجو الرجل البالغ من العمر 22 عاما، وقالت إن اسمه الأول تشونج، بعد أن عثرت على جثة الطفل في حقيبة ملفوفة في كيس قمامة بالقرب من منزله. وكان الأب قد أبلغ الشرطة عن غياب ابنه.

وبث تلفزيون كوريا الجنوبية لقطات التقطت لتشونج من خلال كاميرات مراقبة تظهره وهو يدخل المصعد حاملا الحقيبة ويصلح هيئته في المرآة وهو في طريقه فيما يبدو للتخلص من جثة طفله.

واعتقدت الشرطة في البداية أن الرجل العاطل ترك ابنه جائعا حتى الموت بعدما أهمله في المنزل 10 أيام وهو يلعب على الإنترنت.

إلا أن ضابط شرطة كشف أن تشونج اعترف في وقت لاحق أنه "غطى أنف الطفل وفمه بيده"، مما أدى إلى وفاته قبل أكثر من شهر، ليتمكن من الذهاب إلى مقهى الإنترنت.

ولا يعرف أين أم الطفل، لكن تقارير محلية قالت إنها كانت بعيدة عن المنزل لبعض الوقت لأنها تعمل في أحد المصانع.

