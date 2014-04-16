فيديو.. هولندية كبرت 14 عاماً في 4 دقائق

في تصرف فريد يجسد عاطفة الأبوة، قام الهولندي فرانس هوفميستر بتسجيل سنوات عمر ابنته من خلال تصويرها أسبوعياً منذ مولدها وحتى بلوغها سن الرابعة عشرة.

وقام الأب بتسجيل فيديو جمع فيه صور ابنته التي ولدت في عام 2000، وعرضه في يوم عيد ميلادها، مظهرا حبه لابنته ومعلنا رغبته في أن يستكمل تصويرها.

ووفقا لموقع "او فيمينين الفرنسي"، فإن الأب استمر طيلة الأربعة عشر عاما في تصوير ابنته منذ ولادتها وبنفس وضعية التصوير وأخرج لذلك فيديو مدته 4 دقائق تظهر من خلاله فتاة جميلة في مرحلة الرضاعة ثم الطفولة ثم المراهقة مع وجود خلفية موسيقية هادئة.

ومن جانبها، أعربت الفتاة الصغيرة عن فخرها بأبيها وحبها الشديد له.