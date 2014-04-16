الهند.. "ذنب" قرد يحول طفلاً إلى شخصٍ مقدّس

تحول طفل ذو ستة أعوام إلى شخصٍ "مقدّس" في الهند، فقط لأن لديه خصلات شعر طويلة في أسفل ظهره، جعلته يبدو كقرد "هانومان" معبود هذه الفئة من الناس.

وذكرت تقارير صحفية أن أهالي قرية "نيجمابور" في ولاية أوتار براديش، شمال الهند، يعتقدون أن هذه الخصلة، التي تم نسجها كضفيرة على هيئة ذيل طوله 30 سنتمترا، هي علامة على اتصال الطفل "عمار سينغ" بالإله الهندوسي هانومان القرد وتجسيده له.

وتقول عائلة الطفل عمار سينغ "ولد عمار مع هذه الرقعة الشاذة من الشعر، وكان طولها نحو بوصة واحدة ثم أخذت في النمو على مرّ السنين".

وقال أبوه أجمر سينغ "عمار هو طفل محبوب للغاية، والجميع ينظر إليه كرمز للإله".

ويفسر الأطباء حالة عمار بولادته بعيب خلقي يحدث منذ الشهور الأولى للحمل، ومعها لا يتمكن العمود الفقري بسببه من الاتصال بشكل كامل بالنصف الأسفل من الجسم والذي ينتج منه زوائد بأسفل الظهر أو خصلة شعر، كما في حالة عمار.