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الهند.. "ذنب" قرد يحول طفلاً إلى شخصٍ مقدّس

المصدر: العربية.نت
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تحول طفل ذو ستة أعوام إلى شخصٍ "مقدّس" في الهند، فقط لأن لديه خصلات شعر طويلة في أسفل ظهره، جعلته يبدو كقرد "هانومان" معبود هذه الفئة من الناس.

ضفيرة قرد تحول طفلا إلى إله ضفيرة قرد تحول طفلا إلى إله

وذكرت تقارير صحفية أن أهالي قرية "نيجمابور" في ولاية أوتار براديش، شمال الهند، يعتقدون أن هذه الخصلة، التي تم نسجها كضفيرة على هيئة ذيل طوله 30 سنتمترا، هي علامة على اتصال الطفل "عمار سينغ" بالإله الهندوسي هانومان القرد وتجسيده له.

وتقول عائلة الطفل عمار سينغ "ولد عمار مع هذه الرقعة الشاذة من الشعر، وكان طولها نحو بوصة واحدة ثم أخذت في النمو على مرّ السنين".

ضفيرة قرد تحول طفلا إلى إله ضفيرة قرد تحول طفلا إلى إله

وقال أبوه أجمر سينغ "عمار هو طفل محبوب للغاية، والجميع ينظر إليه كرمز للإله".

ويفسر الأطباء حالة عمار بولادته بعيب خلقي يحدث منذ الشهور الأولى للحمل، ومعها لا يتمكن العمود الفقري بسببه من الاتصال بشكل كامل بالنصف الأسفل من الجسم والذي ينتج منه زوائد بأسفل الظهر أو خصلة شعر، كما في حالة عمار.

ضفيرة قرد تحول طفلا إلى إله ضفيرة قرد تحول طفلا إلى إله

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