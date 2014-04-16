كيم كرديشيان تحاول تقليد أودري هيبورن.. فتقع أرضاً

تعثرت كيم كرديشيان، وهي تقود دراجة هوائية، محاولةً تقليد نجمة هوليوود أودري هيبورن خلال تصوير إعلان في ميامي.. فوقعت أرضاً.

وفي هذه الحادثة بالذات، تبين أن مؤخرة كيم الكبيرة كانت مفيدة، حيث وقتها من كسر محتمل إثر وقوعها.

وكانت كيم تصور، الثلاثاء الماضي في مدينة ميامي، إعلانا لمشروب طاقة، محاولةً تقليد "لوك" نجمة هوليوود الراحلة أودري هيبورن.

ولهيبورن صورة شهيرة، وهي تركب دراجة هوائية، التقطت سنة 1954 خلال تصوير فيلم "سابرينا" للمخرج مارك شاو. وأصبحت هذه الصورة من كلاسيكيات هوليوود.

وحاولت كيم، البالغة من العمر 33 عاما، جهدها لتقلد هيبورن في الإعلان، وهي تقود دراجة هوائية مرتديةً ثيابا محتشمة ورابطةً شعرها إلى الخلف.

إلا أن كيم تعثرت.. وبان الفرق الواضح بينها وبين أيقونة الشاشة الصغيرة في خمسينيات القرن الماضي.

وتم تخليد لحظة وقوع كيم من قبل فريق تصوير الإعلان الذي استمتع بالحادثة وأخذ صور عدة لنجمة تلفزيون الواقع وهي مستلقية على الأرض. ومن المؤكد أن فيديو الحادث سينتشر قريبا.

وكانت كيم قد جاءت الاثنين الماضي خصيصاً من باريس إلى ميامي على متن طيارة خاصة لتصوير هذه اللقطة، وذلك بعد قضائها إجازة قصيرة في العاصمة الفرنسية برفقة زوجها المستقبلي كانيي ويست.

والتقطت صور للثنائي في سهرة رومانسية السبت الماضي في باريس، حيث سيعقد زواجهما في 24 مايو.

ويتكتم الثنائي حول مكان إقامة حفل الزواج، وقاموا بزيارة عدة مواقع محتملة للحفل المنتظر.

وقد يتم الزواج في "قصر لويس الرابع عشر" الذي يشبه قصور القرن السادس عشر، إلا أنه مجهزّ بكافة المعدات العصرية.

ويبدو أن كيم، التي زارت باريس بدون ابنتها "نورث"، كانت في العاصمة الفرنسية لزيارة هذا المكان تحديداً.

وبعد الانتهاء من تصوير الإعلان، شوهدت كيم وهي تتسوق في مدينة ميامي، خاصة من محل "فندي" الإيطالي.

وخلال جولة التسوق بقيت كيم في نفس اللباس التي كانت تصور فيه الإعلان، باستثناء استبدالها حذاءها "الفلات" بحذاء ذو كعب عال، وارتدائها سترة جلدية سوداء.

كما أضافت كيم بعض التبرج ليختلف شكلها عن اللوك الطبيعي الذي كانت عليه في الإعلان.